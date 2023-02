Geen treinen tussen Puurs en Boom door storing Rupelbrug

Buggenhout “Een zegen voor mijn energiefac­tuur”: boer Davy (35) zet zélf windmolen op zijn erf. Is zo'n investe­ring ook voor u de moeite waard?

“Mijn boerderij draait 24 uur op 24. Dus is windenergie, ook ’s nachts, van groot belang.” Veehouder Davy Tilley (35) heeft zelf een kleine windmolen laten plaatsen, die stroom opwekt voor zijn koeienstallen. Hoe snel heeft hij dergelijke investering terugverdiend? En hebben ook particulieren baat bij een eigen turbine? We vroegen het aan expert Bart Bode van de Vlaamse Windenergie Associatie. “Of ze rendabel kan zijn, hangt in grote mate af van waar je in Vlaanderen woont.”

11 februari