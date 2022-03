Fusie van Bornem en Puurs-Sint-Amands tot Klein-Brabant staat in de sterren geschreven: “Maar nu is het nog te vroeg”

Puurs-Sint-Amands, BornemEen fusie van buurgemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands tot één gemeente Klein-Brabant staat in de sterren geschreven. Dat zegt burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel (CD&V). “Maak hier dan zo snel mogelijk werk van, dan winnen we tijd”, vindt gemeenteraadslid Heiko Van Muylder (KR8!). Maar in Bornem heeft men eerst andere prioriteiten.

“Onze buurgemeente heeft net enkele turbulente weken achter de rug, met de vorming van een nieuwe meerderheid. Maar misschien is deze nieuwe start ook een nieuwe kans op gesprekken over een fusie met Puurs-Sint-Amands”, zegt Van Muylder.

Ontwijkend antwoord

“De hogere overheid stimuleert immers gemeentefusies, en ook onze burgemeester zei in het verleden al dat hij een voorstander is. Maar op de concrete vraag om ook écht werk te maken van gesprekken met Bornem, werd steeds ontwijkend geantwoord. We kregen telkens te horen dat men eerst de fusie en samenwerking van Puurs en Sint-Amands volledig en degelijk wil afwerken.”

Gloednieuw burgemeester van Bornem Greet De bruyn.

“Volgens ons is dit nu wél het juiste moment, omdat we anders vanuit Puurs-Sint-Amands weer helemaal opnieuw moeten beginnen aan een fusie met Bornem. Het is al enorm jammer dat we er een paar jaar geleden niet in geslaagd zijn om één groot Klein-Brabant te vormen. Als we daar nu wél werk van maken, winnen we tijd. Bovendien zouden we als nieuwe gemeente een fusiebonus van maar liefst 24 miljoen euro krijgen, dit kan onze regio een enorme boost geven.”

In de sterren geschreven

“Iedereen weet inderdaad al jaren dat ik vóór gemeentefusies ben, en zo’n fusie staat ook hier in Klein-Brabant in de sterren geschreven”, reageert Van den Heuvel. “We werken immers op heel wat vlakken al heel nauw samen -politie, cultuur, toerisme, recent nog het vaccinatiecentrum en meer- en zo is er stilaan al één sociologische eenheid ontstaan.”

PUURS-SINT-AMANDS Burgemeester van Puurs Koen Van den Heuvel en burgemeester van Sint-Amands Peter Van Hoeymissen bij de fusie van beide gemeenten.

“Maar voor een fusie moet je met twee zijn, en het nieuwe bestuur in Bornem heeft volgens mij nu eerst andere prioriteiten. Ik zou zelf meteen ‘ja’ zeggen op een fusie, maar ik denk dat ik het antwoord van onze Bornemse collega’s al ken. Als het moet, zal ik de vraag echter officieel stellen vanuit onze gemeenteraad.”

Geen prioriteit

Van den Heuvel schat de situatie echter correct in. “We hebben inderdaad eerst wat andere dingen op orde te zetten in Bornem”, reageert kersvers burgemeester Greet De bruyn (CD&V). “Ook wij zijn er ons zeker van bewust dat een fusie met Puurs-Sint-Amands er op termijn ooit wel van zal komen. Maar nu meteen, net na deze bestuurswissel en met heel wat ander werk op de plank, is dit voor ons absoluut geen prioriteit.”

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen van Bornem legde de eed af tijdens de jongste gemeenteraad