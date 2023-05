Fietser (47) overgebracht naar het ziekenhuis na aanrijding

Cannabis­kwe­ker tapt elektrici­teit af en moet daarvoor nu erg diep in de geldbuidel tasten

Een 47-jarige man uit Duffel is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden met probatie-uitstel, nadat er in juli 2020 in zijn loods in Mechelen een plantage met bijna 400 cannabisplanten werd ontdekt. Maar het is vooral de diefstal van elektriciteit voor de plantage die hem nu zuur opbreekt, door de forse schadevergoeding voor netbeheerder Fluvius.