Fiberklaar informeert inwoners Puurs-Sint-Amands over aanleg bliksemsnel glasvezelnetwerk

Fiberklaar is een bedrijf uit Gent dat 2,5 miljard euro investeert in het ‘fiberklaar’ maken van 1,5 miljoen Vlaamse woningen tegen 2028. Binnenkort is ook Puurs-Sint-Amands aan de beurt. Je kan volledig zelf beslissen of jij je woning ‘fiberklaar’ laat maken. Tijdens een infosessie van 40 minuten, morgen in CC Binder, geeft Fiberklaar meer uitleg bij het glasvezelnetwerk en de aanleg ervan. Aansluitend is er een infomarkt.