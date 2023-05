Festival Duvelblues blaast dit jaar 20 kaarsjes uit: “Jongeren krijgen gratis toegang, zodat ze de blues kunnen ontdekken”

Nieuwe bakkerij Melange opent deuren in Kalfort: “Klanten gaan weer op zoek naar kwaliteit”

Melange, zo heet de nieuwe bakkerij die woensdag de deuren opende in Kalfort (Puurs-Sint-Amands). Melange is de tweede zaak van Wim Bernaer en Kim Lambeir, die al een bakkerij runnen in Kapelle-op-den-Bos. Het gezicht van de nieuwe winkel wordt Kelly Vermeiren. “We merken dat mensen weer kiezen voor ambachtelijk en vers, en dat gaan we hen hier ook bieden.”