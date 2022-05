Feest in woonzorgcentrum Sauvegarde: José blaast 100 kaarsjes uit

Puurs-Sint-AmandsWoonzorgcentrum Sauvergarde in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) was donderdag het decor van een groot verjaardagsfeest. José Van Neck blies er 100 kaarsjes uit, en die eeuw werd gevierd met de nodige toeters en bellen.

“José is afkomstig uit de Volksstraat in Klein-Willebroek, waar ze meer dan 80 jaar onafscheidelijk verbonden was met haar zus Delphine. ‘De tantjes’ waren er een begrip, en altijd samen want José huwde nooit en kreeg geen kinderen”, zegt Patrick Croes van wzc Sauvegarde.

“Meer dan 45 jaar werkten de zussen hard en graag in één en dezelfde school: de ‘Katholieke Hogeschool voor Vrouwen’ in Antwerpen. Nergens werden de medewerkers en studenten zo in de watten gelegd als in ‘Belpaire’, nergens blonken de vloeren, de keuken en het zilverwerk zo mooi.”

Feest voor 700 mensen

“Ook in het weekend rustten de tantjes niet: dan organiseerden ze communiefeesten, huwelijk, jubilea en meer. Memorabel was het grote feest in de Harmonie van Antwerpen, voor maar liefst 700 mensen. Nieuwjaar vierden de zussen met 40 personen in hun kleine rijhuisje. Ook voor de KAV regelden zij de bijeenkomsten, verder doorkruisten ze half Vlaanderen om met neven en nichten bij te praten.”

“In 2018 verhuisde José naar Sauvegarde: eerst nam ze haar intrek in een serviceflatje en later in ons woonzorgcentrum. Ook hier is ze nog steeds een erg kranige dame en bezige bij. Ze is nog in goede gezondheid en neemt deel aan allerlei activiteiten zoals de breiclub en het zangkoor.”

Volledig scherm 100-jarige in WZC Sauvegarde – Ruisbroek © David Legreve