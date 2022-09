Expo Vice Versa toont werken van beginnende kunstenaars met een handicap

londerzeel Opener van Belgische veldritsei­zoen in het B-cir­cuit: PALMcross is terug!

Twee keer moesten ze overslaan. Dat maakt dat het drie jaar geleden is dat de laatste Palmcross in Steenhuffel doorging. Aanstaande zaterdag 3 september is de Palmcross weer van de partij.

