Evenementenjaar staat volledig in teken van feestjaar ‘730 Puurs’: “Hebben dit verdiend”

Met het feestjaar wil de gemeente gedenken dat Puurs in 1292 een keure kreeg, een document waarin wederzijdse rechten en plichten schriftelijk werden vastgesteld. Dat wordt beschouwd als het ontstaan van het dorp.

De spits wordt op vrijdag 29 april afgebeten met de eerste beiaardcantus in de gemeente. De beiaardier speelt liederen uit een traditioneel liedboek voor studenten. Bedoeling is dat mensen op het Kerkplein uit volle borst meezingen, begeleid door voorzangers van de band De Rekening.

Eyckerhof

Een week later, op 5, 6, 7 en 8 mei volgt Lifestyle 2022 in Park Fort Liezele. Dat is een openluchtbeurs met onder meer tuinaannemers, keukenbouwers, wijnexperts, fotografen, autoverkopers en beddengoedspecialisten.