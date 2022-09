Engie wil 2 windturbines bouwen in industriezone ‘Kanaal Nijverheidsstraat’: “Verwachten hinder voor omwonenden”

Puurs-Sint-Amands Novartis past aanvraag windturbi­ne aan, actiegroep ‘Betere Buurt Puurs’ moet wéér een tweede keer bezwaar­schrif­ten inzamelen

Farmabedrijf Novartis, dat samen met elektriciteitsproducent Luminus een windturbine wil bouwen op het terrein langs de N16 in Puurs-Sint-Amands, bracht een wijziging aan in het dossier. Dit is slecht nieuws voor actiegroep ‘Betere Buurt Puurs’. “Ook nu weer moeten we een tweede keer bezwaarschriften verzamelen, maar we blijven strijden. Het type turbine in de nieuwe aanvraag is immers nóg zwaarder”, zegt Noëla Verhofstadt.

