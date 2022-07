Elliebillie wint pop-upwedstrijd en opent speelgoedwinkel op Botermarkt

Walem Walem zwaait postbode Danny uit: “Dit had ik niet verwacht”

“Ik ben hier even niet goed van.” Postbode Danny Steensels (60) moest vrijdag even bekomen van het warme afscheid dat zijn dorpsgenoten van Walem hem bezorgden. Het dorp hing vol affiches, maar daar bleef het niet bij. “Ik wist dat de mensen spijt hadden dat ik stopte - dat hebben ze mij mee meer dan eens gezegd – maar dit had ik niet verwacht.”

8 juli