Elektrische fietser raakt lichtgewond bij verkeersongeval

Emotioneel afscheid van Kyara (4) en Kyano (8) na verwoesten­de brand in Puurs-Sint-Amands: “Waarom, waarom, waarom kon zoiets gebeuren?”

Bijna twee weken geleden stierven Kyara (4) en Kyano (8) na een verwoestende brand in hun woning in Puurs-Sint-Amands. Op dit moment wordt er afscheid genomen van de twee jonge kinderen. Een foto van hen samen schittert vooraan in de aula op een groot scherm, met de tekst ‘Voor altijd in ons hart, Kyano en Kyara’. “Waarom, waarom, waarom kon zoiets gebeuren?”, klonk het bij een familielid.