Eerste ontwerpen voor nieuwe Oppuurs zijn klaar: “Feestzaal in kerk, plein en groen rondom, nieuwbouw voor school en verenigingen”

Kerktuin en dorpsplein

Nieuwe jeugdlokalen

Sloopwerken van start

“Ook enkele nieuwe woningen mogen in dit Masterplan niet ontbreken, zowel voor gezinnen als senioren. We plannen enkele nieuwe, kleinschalige projecten zoals cohousing-appartementen in de Baronie, appartementen en kangoeroewoningen in de Voortstraat… We willen dit masterplan tegen het najaar volledig afwerken. De eerste stap is vervolgens de bouw van de nieuwe jeugdlokalen en de creatie van het nieuwe parochiecentrum in de kerk. Daarna kunnen de sloopwerken van start gaan, en kan het bouwen rondom de kerk beginnen. We willen die grote klus starten in 2025, om de werken hopelijk in 2027 af te ronden.”