Eerste bomenactie Puurs-Sint-Amands groot succes: 673 inwoners planten gratis exemplaar

De bomenactie kadert in het Klimaatactieplan van Puurs-Sint-Amands. Het doel van de gemeente is om minstens 50.000 extra bomen en een halve meter haag per inwoner -goed voor in totaal 13 kilometer- te voorzien tegen eind 2024. Voor het eerst werd daarom een bomenactie georganiseerd, waarbij inwoners de kans kregen om per adres één gratis boom te bestellen.

Voorraad meteen uitgeput

“De actie was zo’n groot succes, dat we de bestellingen vroegtijdig moesten stopzetten. De voorraad bomen was immers meteen uitgeput, en we klokten af op maar liefst 673 exemplaren. Inwoners hadden de keuze uit acht boomsoorten, waarbij we vooral de autochtone bomen en de exemplaren die gunstig zijn voor de biodiversiteit hebben gepromoot. Er waren ook boomsoorten voor kleinere en grotere tuinen beschikbaar, bij elke boom gaven we ook gratis een boompaal, rubberband en een reeks tips mee.”