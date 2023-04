“Eerst spannend, maar dan kei leuk”: Hulpdiensten houden grote noodplanoefening in basisschool Sint-Carolus

Leerlingen en leerkrachten van de basisschool Sint-Carolus in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) hebben een spannende dag achter de rug. In hun school werd er donderdagnamiddag geoefend op een grote ramp. In totaal namen er een 250-tal mensen deel aan de noodplanoefening.