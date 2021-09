Duvel Moortgat houdt weergaloos feest voor 150ste verjaardag

Breendonk“ Graver dan ik had verwacht!” Duvelfan Kurt Bleys (54) was ondersteboven van het verjaardagsfeestje dat Duvel Moortgat organiseerde voor haar 150ste verjaardag en hij was niet alleen. In totaal 10.000 bezoekers feestten de voorbije drie dagen mee, het merendeel op zondag met een heus festival in de brouwerij in Breendonk.

Samen met horeca-uitbaters, buurtbewoners en Duvelliefhebbers werd zondag tussen de citernes, bottelarijen en rijpingscellen geklonken op de speciale verjaardag. De brouwerij had een legendarisch feest beloofd en dat werd het ook.

De genodigden konden na vertoning van hun Covid Safe Ticket de brouwerij ontdekken, vaak ruimtes die zelden open zijn voor bezoek. En daar kwamen dan ook nog eens bands als School Is Cool, Mauro en Portland een verrassingsoptreden verzorgen, onder meer in de warme kamers waar de Duvel rijpt.

Volledig scherm Groot feest bij Duvel Moortgat naar aanleiding van de 150ste verjaardag: Mauro © Marc Aerts

Duvel Distilled

Op de vele terrassen her en der konden de bezoekers proeven van alle bieren van de groep, uiteraard ook van de blonde Duvel 6,66% die eerder dit feestjaar werd gelanceerd. Op het festival konden de bezoekers de Duvel Distilled in primeur ontdekken. Het bier wordt dit najaar gelanceerd.

Bij de gelukkigen Patrick Kerremans (54) en Carina Simons (58) uit Hoboken. We treffen hen genietend van een 6,66%. “We zijn hier tien minuten. We hebben dus nog niet veel gezien, maar zijn naar de eerste bar gegaan”, lachen ze.

Volledig scherm Patrick Kerremans en Carina Simons tijdens het feest voor 150 jaar Duvel Moortgat. © Wannes Vansina

Hoogdag

“Dit is een hoogdag hé. We laten het op ons afkomen, gaan het plannetje volgen en zien wat gebeurt.” Dan zijn Stefan Schoepen (54) en Sandra Lodders (50) uit Rijkevorsel al verder gevorderd. “Ik drink al vijftien jaar haast geen ander bier dan Duvel. Ik drink dat geire.”

Ook vandaag blijkbaar. “Het is nooit de warm voor een Duvel. Te koud overigens ook niet”, lacht hij. Hij passeert wel eens langs de iconische gevel aan de A12 en is blij nu eens de andere kant te kunnen zien. Sandra is dan weer geen bierdrinker. “Maar ik ben er graag bij. Interessant om het hier eens te zien.”

Volledig scherm Stefan Schoepen en Sandra Lodders tijdens het feest voor 150 jaar Duvel Moortgat. © Wannes Vansina

Buiten proportie

Kurt Bleys (54) uit Willebroek moest minder ver komen en was dan ook met de fiets. “Dit is fantastisch, geweldig, schitterend. Ik had niet verwacht dat ze zo iets groot in elkaar zouden steken. Dit is buiten proportie”, is bij verbluft.

Hij mag cafébaas Sören Roelants (37) dankbaar zijn dat hij als grote Duveldrinker mee mocht. “En zeggen dat ik zelf geen bier drink, wel sterke drank. En ja, ik word daar geregeld om uitgelachen”, lacht de uitbater van Plan C. “Ik wist niet dat het hier zo groot was. Ik ben echt onder de indruk.”

Volledig scherm Sören Roelants en Kurt Bleys tijdens het feest voor 150 jaar Duvel Moortgat. © Wannes Vansina

Meer dan bier

De Duvel vloeit vlotjes uit de tapkraan van zijn café. “Het is het meest gedronken bier.” “Duvel is dan ook meer dan bier”, pikt zijn klant in. “Duvel leeft hier. Vorige week reed ik nog de Duvel On Tour.”

Naar aanleiding van de 150ste verjaardag namen de Duvel-medewerkers een speciale song op die tijdens het feest regelmatig werd afgespeeld. Kijker herkennen onder meer een zingende Michel Moortgat en Duvel-brouwer Dimitri Staelens op basgitaar.

Volledig scherm Groot feest bij Duvel Moortgat naar aanleiding van de 150ste verjaardag: Mooneye © Marc Aerts

Volledig scherm Groot feest bij Duvel Moortgat naar aanleiding van de 150ste verjaardag © Marc Aerts

Volledig scherm Groot feest bij Duvel Moortgat naar aanleiding van de 150ste verjaardag © Marc Aerts

Volledig scherm Groot feest bij Duvel Moortgat naar aanleiding van de 150ste verjaardag © Marc Aerts

Volledig scherm Groot feest bij Duvel Moortgat naar aanleiding van de 150ste verjaardag: je kon er leren de perfecte Duvel te schenken © Marc Aerts

Volledig scherm Groot feest bij Duvel Moortgat naar aanleiding van de 150ste verjaardag © Marc Aerts