Dieven stelen geld uit kassa van horecazaak amper twee dagen na opening: “Dit is een domper, maar ik laat er me niet door ontmoedigen”

Het was zaakvoerster Wendy Van Verre zelf die de inbraak vrijdagochtend vaststelde. “Ik was hier vol goeie moed om 5.00 uur naar toe gekomen om ruim op te tijd te kunnen starten met de voorbereidingen op het ontbijt dat we wilden serveren. Alleen draaide het anders uit”, vertelt Wendy. “Ik had eerst nog niet door, maar toen ik aan de kassa kwam zag ik dat alles door elkaar was gehaald. ‘Vreemd’, dacht ik nog want ik had donderdag na sluit alles opgeruimd. Maar toen zag ik dat de kassa ook open stond.”