Dieven gaan ervandoor met werkmateriaal

Puurse Anneke opent praktijk ‘EetMee’ voor jonge kinderen: “Onze dochter leefde twee jaar op sondevoe­ding, omdat niemand haar eetpro­bleem zag”

Een unieke praktijk voor jonge kinderen met eetproblemen, dat is ‘EetMee’ van de Puurse Anneke Erkelens (38). Het idee voor ‘EetMee’ kwam nadat haar dochter Eefje (6) twee jaar lang kampte met een eetprobleem, zonder dat iemand zag hoe ernstig de situatie was. “Ik wil andere gezinnen behoeden voor die lijdensweg, door een plek te creëren waar ze gehoord en geholpen worden.” Zo legt ze al uit dat het verschil tussen een moeilijke eter en een eetstoornis moeilijk te identificeren is.