Dieven gaan aan de haal met Duvel-lichtbord aan parochiecentrum: “Geen idee hoe ze die zware letters eraf hebben gekregen”

Ze hingen er al meer dan dertig jaar lang, maar donderdagochtend bleek het bekende Duvel-lichtbord van het parochiecentrum in Breendonk verdwenen te zijn. De diefstal werd inmiddels aangegeven en een buurtonderzoek leverde voorlopig niets op. In de buurt vragen de bewoners zich vooral af hoe de letters — die met ijzeren stangen waren bevestigd — geruisloos van de gevel zijn gehaald.

De diefstal werd donderdagochtend even voor 8.30 uur opgemerkt. Vermoedelijk werd het lichtbord na middernacht gestolen. “Want tot kort daarvoor was er een vergadering in de zaal”, zegt Anita Huysmans. Zij is mede-verantwoordelijk bestuurder van het Parochiecentrum ‘t Centrum in Breendonk. Net geen vijfhonderd meter van brouwerij Duvel Moortgat. De politie werd meteen ingelicht en kwam intussen ook al ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Voorlopig nog zonder succes.

lees verder onder de foto

Volledig scherm Een archiefbeeld van het parochiecentrum van Breendonk, toen het Duvel-lichtbord nog wel aan de gevel hing. © David Legreve

Afgeslepen

Het lichtbord, ongeveer een halve meter hoog, blijft momenteel dus spoorloos. “Hoe ze het hebben gedaan? Ik zou het niet weten. Het bord moet best zwaar zijn, hangt op een hoogte en hing vast met enkele ijzeren stangen”, gaat Anita verder. “Eén is compleet verdwenen, de anderen zijn vermoedelijk afgeslepen.” De politie ging al poolshoogte nemen in de buurt. Voorlopig zonder succes. Niemand heeft vannacht iets gehoord. “Nochtans liggen we in een buurt die omgeven is met privé-woningen”, klinkt het nog.

Volledig scherm Donderdagochtend bleken de letters verdwenen te zijn. © RV

Verzamelaar

Daarom werd er nu ook een oproep gelanceerd op sociale media. “Als iemand iets gezien of gehoord heeft, gelieve dan contact op te nemen met de politie”, luidt het daar. Het bord is best uniek én oud. Het hangt er al zeker meer dan dertig jaar. Mogelijks zit er dus een fan of verzamelaar achter de opmerkelijke diefstal. “Maar gelukkig hebben we geen schade aan het gebouw”, besluit Anita. Wie meer informatie heeft of iets heeft gezien kan steeds contact opnemen met de politiepost van Klein-Brabant van de politiezone Rivierenland.

Dat kan onder meer op het telefoonnummer 03/293.22.22 of op 015/46.44.64.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.