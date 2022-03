d’Harmonie viert 250ste verjaardag met uniek galaconcert: “Oudste muziekvereniging van Klein-Brabant, mogelijk zelfs van België”

Puurs-Sint-AmandsMaar liefst 250 kaarsjes mag d’Harmonie, oftewel de ‘Koninklijke Harmonie Sint Cecilia’ uit Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands) uitblazen. Die bijzondere verjaardag kan, dankzij de soepelere coronamaatregelen, worden gevierd met een galaconcert. “Covid-19 had een grote impact, maar we gaan ons herpakken. Een vereniging met een geschiedenis als de onze, krijg je niet zomaar klein”, zegt voorzitter Eddy Croes.

“We hebben geen officiële oprichtingsakte die de stichtingsdatum van onze vereniging bevestigt, maar we kunnen ons baseren op affiches, reglementen en andere documenten. Die tonen aan dat er 250 jaar geleden weldegelijk al muziek gemaakt werd in Sint-Amands. De harmonie ontstond uit ‘Fidele’, een culturele kring die onder andere toneelopvoeringen deed. Daar kreeg ook muziek meer en meer een plek, maar natuurlijk nog niet met de instrumenten zoals wij ze nu kennen. De muzikanten bespeelden de eerste halve eeuw vooral fluiten en doedelzakken, trommels en hier en daar een lier…”, somt Croes op.

Oudste van Klein-Brabant

“Met een stichting in 1772 mag de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia zich één van de oudste muziekverenigingen van het land noemen en alleszins de oudste van Klein-Brabant. Pas in 1778 ontstond de harmonie van Puurs, in 1780 volgde Merchtem. Volgens de legende kwamen die muzikanten op hun klompen, dwars door het bos van Buggenhout, naar Sint-Amands gestapt om hier kennis op te doen. Het was toen een groot privilege om tot een muziekvereniging te mógen behoren.”

Volledig scherm d'Harmonie blaast 250 kaarsjes uit, en viert die bijzondere verjaardag met een galaconcert. © rv

“Een goed bewaard document uit 1822 verklapt ons wat meer over de gebruiken uit die tijd. Zo werd er gestemd over het toetreden van elk nieuw lid, het inschrijvingsgeld bedroeg drie gulden en vier stuivers. Muzikanten die tijdens het spelen hun mond niet konden houden, werden beboet met één stuiver. Vanaf het begin van de negentiende eeuw kreeg het harmonieorkest ongeveer de samenstelling en instrumenten zoals we die nu kennen.’

Te voet naar de festiviteiten

“Tot 1870 bestond er in Sint-Amands één muziekvereniging, met de Xaverianen kwam daar verandering in. Dit deed echter niets af aan het succes van Sint Cecilia, want bij zowat elke feestviering in Klein-Brabant was de harmonie aanwezig. Onze muzikanten speelden bij de inhuldiging van gemeentehuizen, de opening van dorpsscholen en treinstations en meer. In 1872 werd het eeuwfeest stevig gevierd, muzikanten die buiten het dorp woonden kwamen toen te voet naar de festiviteiten en bleven een hele week overnachten. In 1921 kreeg onze vereniging een Koninklijke titel.”

“De wereldoorlogen hakten er stevig in, maar onze muzikanten bleven trouw spelen en de vereniging wist zich telkens goed te herpakken. De coronacrisis had een veel grotere impact: we hebben onze werking meermaals moeten stilleggen, konden tussen de eerste en tweede coronagolf bijvoorbeeld maar één keer fysiek samen repeteren. Zover kwam het zelfs tijdens de oorlog niet... Omdat we geen activiteiten mochten organiseren, nam bij sommigen ook de motivatie af en verloren we een tiental leden. Net daarom is dit galaconcert zo belangrijk: we willen terug van ons laten horen, een nieuwe boost geven aan d’Harmonie, en iedereen wijzen op het belang van het verenigingsleven.”

Topmuzikanten

“Tot een maand geleden wachtten we bang af: zouden we dit galaconcert wel kunnen en mogen organiseren? Ondertussen kregen we gelukkig groen licht, en wordt alles in sneltempo in gereedheid gebracht. We konden de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen strikken, één van de beste harmonieorkesten ter wereld. Als gastsolist verwelkomen we de getalenteerde sopraan Emilie De Voght, presentator van dienst is niemand minder dan Kurt Van Eeghem. We gaan kortom voor een schitterende muzikale avond met topmuzikanten en componisten van eigen bodem.”

Galaconcert 250 jaar d’Harmonie, op donderdag 17 maart om 20 uur in CC Binder in Puurs-Sint-Amands. Tickets bestellen kan via deze link.

