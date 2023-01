Derde editie van Treasure Track onderzoekt kunstroof in Kalfort: “Gezonde concurrentiestrijd maakt spel extra leuk”

Mechelen Raam van bestelwa­gen ingeslagen: “Buit nog niet bekend”

Langs de Leuvensesteenweg in Mechelen hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. Het voertuig stond op een openbare parking. Volgens de politie werd er een raam ingeslagen. Het voertuig werd doorzocht. “Maar de buit is nog niet bekend”, luidt het. “Deze zal nog verder moeten worden nagegaan door de eigenaar.”

8:35