Deelnemers ‘fietslessen voor volwassenen’ krijgen diploma

Medewerkers van het Sociaal Huis van Puurs-Sint-Amands merkten dat lang niet alle volwassenen kunnen of durven fietsen. Ze hebben het als kind nooit geleerd, zijn bang om zich in het drukke verkeer te begeven of hebben al lang niet meer gefietst. “Het gaat bijvoorbeeld om vluchtelingen, die het in hun land van herkomst nooit hebben geleerd. Ook mensen in armoede hebben niet altijd toegang tot een fiets, terwijl dit het laatste ontbrekende puzzelstuk is om werk te vinden. Inwoners die al lang niet meer gefietst hebben, bijvoorbeeld door medische problemen, zijn soms ook bang om zich weer in het drukke verkeer te wagen”, klinkt het.