Decathlon en Erwin (36) bereiken overeenkomst nadat mountainbike in winkel gestolen wordt: “Ook wij zijn hier slachtoffer, maar we worden afgeschilderd als boeman”

Mechelen AWV vernieuwt fietspaden Leuvense­steen­weg: “Zone tussen Motstraat en Stations­berg is eind oktober klaar”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat in augustus verder met de vernieuwing van de fietspaden en bushaltes langs de Leuvensesteenweg (N26) in Mechelen. Dit keer is de tussenliggende zone tussen de Motstraat en Stationsberg aan de beurt.

20 juli