Dames van Volleybalclub Syneton Klein-Brabant winnen beker van Gewest Antwerpen

“Dat was een beetje een teleurstelling, maar de overwinning in de bekerfinale wist die teleurstelling helemaal uit”, gaat een fiere trainer verder. Bovendien wonnen de dames hun bekerfinale tegen Woka Wommelgem A. De ploeg die kampioen werd in dezelfde raaks als VC Syneton. “Vooraf heb ik tegen de meisjes gezegd dat de druk bij de tegenstander lag en dat wij niets hadden te verliezen”, klinkt het nog bij Stef.

“We wisten ook dat als we ons spel konden spelen, we konden winnen. Na een mindere eerste set hebben we uiteindelijk de kop niet laten hangen en zijn we erop en erover gegaan.” Met de bekerwinst neemt trainer Stef De Bleser ook meteen afscheid als coach van het team. “De combinatie trainer zijn en zelf nog spelen is niet altijd even gemakkelijk”, besluit Stef. “Maar met de overwinning in de bekerfinale kan ik op een zeer leuke manier afscheid nemen.”