Chiro Sint-Amands en RYMBU verzamelen samen zo veel mogelijk barbecues: “Opbrengst van materialen gaat naar bouw van nieuwe lokalen”

Puurs-Sint-Amands zoekt brugfigu­ren: “Wie wordt onze link tussen kinderen, hun gezin en school?”

De gemeente Puurs-Sint-Amands start in september met het project ‘brugfiguren in het onderwijs’. Het doel is om kinderen die dit nodig hebben, samen met hun gezin extra te ondersteunen. Om het project te doen slagen, worden vrijwilligers gezocht.