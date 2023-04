Chef-kok neemt restaurant Café d'O over: “Veranderen niets aan succesformule, maar gaan wél voor nieuwe naam”

Puurs-Sint-Amands MIJN DORP. Simon Ielegems over zijn Sint-Amands: “Ik werd verliefd op dat smalle kronkel­straat­je, en ik ben hier nooit meer weggegaan”

Op papier is hij ondertussen een zeventiger, in zijn hoofd blijft hij eeuwig jong én altijd broeden op nieuwe plannen. Simon Ielegems organiseerde jarenlang de Brocante Dam, bouwde samen met zijn Franske de SIM-route uit, waarvoor hij de Cultuurprijs van Sint-Amands kreeg, doorkruiste decennialang het land met muzikant en boezemvriend Kris De Bruyne en filosofeert er nog altijd stevig op los. “Het leven verloopt niet altijd even makkelijk… maar wanneer ik ’s avonds laat met of zonder vrienden en muziek in mijn tuin zit, ben ik alles bij elkaar best content.”