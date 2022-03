Charlotte in finale van Joe Lage Landenwedstrijd: “Kans op dé grote doorbraak is klein, ik wil vooral veel bijleren”

“Muziek was altijd al mijn grote passie, en ondertussen ook mijn bijberoep. Ik zing op huwelijken, feesten, ben lid van verschillende bands, schrijf mijn eigen nummers... Toen ik de oproep op radiozender JOE hoorde, besloot ik mijn kans te wagen. We schreven ons op het allerlaatste moment in met onze nog piepjonge band CHAR. Met nog drie dagen tot de deadline moesten we ons haasten, en namen we inderhaast een demo op. Tot onze grote verbazing werden we geselecteerd”, zegt Canoot.