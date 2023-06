Buurtbewoners protesteren tegen plannen nieuwe verkaveling: “Dit project is veel te groot voor Sint-Amands”

Chiro Puurs overwel­digd door massale steun en grote geldinza­mel­ac­tie na verwoesten­de brand: “Van over heel Vlaanderen komen ze een handje toesteken”

Helemaal van de kaart zijn ze, de leiding en leden van Chiro Puurs. De jeugdbeweging zag donderdag de lokalen in het Vijverbos in vlammen opgaan, één dag later is het vooral de massale steun die indruk maakt op de jongeren. “De geldinzamelactie om ons kamp toch nog mogelijk te maken loopt als een trein. Voor een kleine, heel gewone Chirogroep als de onze is dit alles hartverwarmend”, zegt volwassen begeleider Wim Raes.