Buurt aangeslagen nadat twee kinderen overlijden bij brand, moeder nog steeds kritiek: “Ze liep naar buiten en riep om haar kinderen, dat ging door merg en been”

Bij een een zware woningbrand in de Jan Hallezlaan in Puurs-Sint-Amands (provincie Antwerpen) zijn zondagnacht twee kinderen overleden. De moeder raakte zwaargewond nadat ze probeerde haar kinderen te redden en verkeert momenteel nog steeds in kritieke toestand. “Eerst dacht ik aan een barbecue, maar dan zag ik de rook en verwittigde ik de brandweer”, vertelt een aangeslagen buurman. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.

De brand werd opgemerkt omstreeks middernacht. Bij aankomst van de hulpdiensten, die massaal ter plaatse kwamen, ging het om een uitslaande brand. De 37-jarige moeder werd al snel aangetroffen in de voortuin: mogelijk probeerde ze de vlammenzee nog te ontvluchten.

Op dat moment had de brandweer weet van nog twee aanwezige kinderen - van 4,5 en 8 jaar oud - in de woning. Ook zij werden snel gevonden op de eerste verdieping. Ze werden samen met hun moeder in ernstige toestand en onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis in Antwerpen. De vader was niet aanwezig in de woning. Het koppel woonde al een tijdje niet meer samen.

Stefanie Brems raakte gewond bij de brand en verkeert nog steeds in kritieke toestand. De grootvader van de kinderen gaf toestemming om deze foto te publiceren.

Snel uitgebreid

Vanochtend kwam het nieuws dat zowel het 4,5-jarige meisje als de 8-jarige jongen in het ziekenhuis bezweken zijn aan hun verwondingen. De politiezone Rivierenland is ter plaatse en stelde een veiligheidszone in. “Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Ook het parket werd ingelicht en stuurde naast het labo ook een branddeskundige ter plaatse.

Het vuur woedde op het gelijkvloers en moet razendsnel zijn uitgebreid naar de bovenverdieping. Naast de moeder en de twee kinderen raakte nog een vierde persoon gewond. Het gaat om een buurman die een poging deed om de brand te blussen. Ook hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Buurt gechoqueerd

“Dit is onwezenlijk”, reageert een aangeslagen burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) op het nieuws in zijn gemeente. “Onze gedachten gaan in eerste instantie naar de familie en nabestaanden van de slachtoffers.” De brand slaat ook diepe wondes in de gemeenschap van Sint-Amands. Buren zijn zwaar aangeslagen. De kinderen van 4 en 8 jaar oud gingen naar school in de buurt van de woning. “Ook hier is sinds vanmorgen 8.15 uur opvang voorzien door de dienst Slachtofferhulp”, zegt Van den Heuvel nog. Hulpverleners die vannacht als eerste aanwezig waren, worden ook opgevangen. Zij werden gisteren al toegesproken door de postoverste van de brandweer en de burgmeester. “Zij hebben gedaan wat ze konden, maar botsten op een muur van warmte”, aldus Van den Heuvel. “Een brand met een dodelijke afloop is gelukkig zeer uitzonderlijk, maar als dit voorvalt heeft dit een zware impact. Op zowel de gemeenschap, buurtbewoners en hulpverleners.”

Een buurman was getuige van de zware brand van zondagavond. “Ik kwam thuis na een avond bij mijn ouders en ik rook een felle brandgeur. Eerst dacht ik aan een barbecue, maar dan zag ik de rook en verwittigde ik de brandweer. De moeder liep buiten en riep om haar kinderen. Dat ging door merg en been”, luidt het bij de man. “De vrouw wilde ook terug naar binnen gaan om haar kinderen te redden. Ik veronderstel dat ze zich daarbij verwondde en verbrandde.” De man hielp de hulpdiensten ook tijdens het toedienen van de eerste zorgen.

Fri Walschaers, een andere buurvrouw, reageert ook geschokt. “Dit is verschrikkelijk”, zucht ze. “De kindjes waren zo lief. En mijn buurvrouw deed alles voor hen. Ze zorgde goed voor hen en zorgde ervoor dat ze niets tekortkwamen.” Ook in het café Plaza, een 300-tal meter verderop, is de fatale brand het gespreksonderwerp van de dag. “De kinderen zaten hier onlangs nog op het terras. Ze waren een ijsje aan het eten”, reageert cafébaas Geert Flies. “Het waren brave kinderen. Dit is te erg voor woorden. Zo’n twee onschuldige schapen, ocharme. Iedereen hier is gechoqueerd .” Intussen blijft het aantal bloemen en kaarsen voor de woning aangroeien. Iedereen leeft mee met de nabestaanden en de familie van de twee jonge kinderen. Zij hebben nog een oudere halfbroer (13). Die was op het moment van de brand niet aanwezig. Hij verbleef bij familie. “Ik heb hier geen woorden voor”, reageert een man die speciaal naar de woning afzakte om bloemen neer te leggen. “Ik ken ze niet persoonlijk, maar ik heb zelf twee jonge kinderen. Als je dan zoiets hoort, dan word je gewoon stil. Zoiets grijpt je bij de keel.”

Basisschool Zonnebloem, waar de twee kinderen naar school gingen, reageert verslagen. “Onze gedachten en ons blijk van medeleven gaan vanzelfsprekend in eerste instantie uit naar de familie en nabestaanden van de slachtoffers. Voor onze school, personeelsleden en leerlingen is deze tragische gebeurtenis een grote schok.” De school zat vanmorgen samen met de mensen van slachtofferzorg van de politiezone Rivierenland om personeelsleden en leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. “We voorzien de komende dagen en weken voldoende ruimte om deze tragische gebeurtenis te verwerken in samenspraak met onder meer CLB. Onze leerlingen en personeelsleden hebben nu vooral nood aan rust en sereniteit”, laat de school weten in een persbericht.

Ook voor de medewerkers van Brandweerzone Rivierenland post Sint-Amands komt het overlijden van de kinderen hard binnen. “Onze post is in diepe rouw na de zware interventie van vorige nacht waarbij twee kindjes het leven lieten. Ons medeleven en onze gedachten gaan massaal naar de getroffen familie, vrienden en buren en naar onze eigen mensen. Soms verloopt het anders dan we zelf zouden willen”, klinkt het op Facebook.

Een buurman legde bloemen voor de deur van de woning na het nieuws van het overlijden.

Een andere buurman steekt een kaars aan voor de woning.

Volledig scherm © RV

PUURS-SINT-AMANDS - In de Jan Hallezlaan in Sint-Amands brak er een zware brand uit in een woning. Een moeder raakte zwaargewond en haar twee kinderen kwamen om het leven.

Volledig scherm © RV

Twee kinderen van 4 en 8 jaar overleden bij uitslaande brand in Puurs-Sint-Amands.

