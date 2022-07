Brandweer blust brandende bamboe

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de plek dat vuur had gevat. De brand is vermoedelijk ontstaan door een weggesmeten sigaret of door een glasscherf. In Puurs moest de brandweer de afgelopen dagen en weken wel meermaals uitrukken voor een vegetatiebrand. Zo vatte er maandag in de Turkenhofdreef in Liezele een hoeveelheid gras vuur. Buurtbewoners spoten toen een aanpalend gebouw nat om te verhinderen dat het vuur zou overslaan. Eind juni brak er in Breendonk dan weer een brand uit in een haag rondom een woning in de Wachtingstraat.