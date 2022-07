Brandje in turfverwerkend bedrijf snel onder controle

Woonveer plant nieuwe projecten in Ruisbroek en Breendonk

Sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant wil in 2023 twee kleinschalige projecten realiseren in Puurs-Sint-Amands. “We plannen 5 appartementen in de Vrijhalsweg in Breendonk en vier exemplaren in de Kuipersweg in Ruisbroek”, zegt directeur Bart Smets.

12 juli