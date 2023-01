Boekvoorstelling ‘De minzamen’ in Verhaerenmuseum

Puurs-Sint-Amands Gastenka­mers in Fort Liezele bijna klaar voor verhuur: “Buiten onze vleermui­zen, is hier ’s nachts verder niemand”

Wie op zoek is naar een originele plek om te overnachten, kan binnenkort in Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands terecht. “Onze twee gastenkamers worden op dit moment afgewerkt, in elke kamer kunnen tot 4 personen overnachten. We gebruikten voor de inrichting zo veel mogelijk authentiek meubilair”, zegt Kurt Van Camp van Fort Liezele.

13:36