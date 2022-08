Bodemsanering De Fontein op komst, buren reageren voorzichtig opgelucht: “Blij dat er na vijf jaar eindelijk iets gaat gebeuren”

OVAM stelt bewoners Sint-Kathari­nastraat gerust: “Bodem is vervuild, maar geen acuut gevaar voor gezondheid”

De eerste resultaten van het onderzoek naar de bodemvervuiling in de Sint-Katharinastraat in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) zijn bekend. “Er is geen acuut gevaar voor de gezondheid, verder onderzoek is echter nodig. Pas dan kunnen we zeggen hoe de sanering precies zal worden aangepakt”, zegt Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

28 juni