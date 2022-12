Blinden en slechtzienden genieten van ‘Vergeet Barbara’ dankzij audio-descriptie

Mechelen Christophe loopt (samen met zijn collega’s) Warmathon in brandweer­uit­rus­ting én met zijn vrouw die door ziekte in een rolstoel belandde

“Ondanks de ziekte zullen we alles samen blijven doen”, dat was de belofte die Berlaars brandweerman Christophe Hermans afgelopen zomer maakte tijdens het huwelijk met zijn vrouw Leslie. En die belofte kreeg donderdag wat meer glans. Samen met enkele collega’s liep Christophe de Warmathon in Mechelen. Terwijl hij zijn vrouw meenam in de rolstoel.

22 december