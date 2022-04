Bewoners protesteren tegen naamsverandering Dam: “Men beslist zonder overleg en negeert ons cultureel erfgoed”

SIM-Route krijgt na zes jaar nieuwe muzieks­traat: “Ik blijf verder doen en zal de route blijven aanvullen.”

De Schelde Internationale Muziekstroom (SIM)-route in Klein-Brabant heeft er een nieuwe muziekstraat bij. Vanmiddag werd de Scheldestraat in Bornem omgetoverd tot ‘Klein Amsterdam’. Een eerbetoon aan Vlaams zanger Kris De Bruyne. De nieuwe muziekstraat is de elfde in de reeks en komt zes jaar na de laatste. “Maar er komen er nog zeker extra straten bij”, vertelt een van de bezielers Simon Ielegems.

