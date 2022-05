BELOOFD IS BELOOFD. 10 kilometer aan fietspaden, 50.000 bomen en een grote vernieuwingsoperatie voor Sint-Amands

Puurs-Sint-Amands Vrijliggen­de fietspaden langs N17 op komst: AWV wil werken starten in zomer 2022

De aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Provincialeweg-N17 in Puurs-Sint-Amands is eindelijk in zicht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd. De voorbereidende werken gingen al van start, de aanleg zelf start in augustus 2022.

