Battery pack van heftruck vat vuur

De brandweer is vrijdag moeten uitrukken naar een bedrijf op Schoonmansveld in Puurs-Sint-Amands. Daar had een battery pack van een heftruck vuur gevat. “De brand was snel onder controle”, luidt het bij Larissa Gommers van de brandweerzone Rivierenland. “Nadien werd de batterij ontkoppeld door een technieker.” Bij de brand raakte niemand gewond. De schade bleef beperkt.