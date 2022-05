Basisschool ’t Kasteeltje zet poorten wagenwijd open voor ouders: “Tijdens coronacrisis was er té weinig contact”

“We vertrekken bij ’t Kasteeltje altijd vanuit een gelijkwaardig partnerschap en wederzijds respect tussen ouders en school. We voeden onze kinderen immers samen op. Het is voor ons dan ook heel belangrijk om de mama’s en papa’s te betrekken bij onze schoolwerking. Zo leren we elkaar beter kennen, is er meer vertrouwen en kunnen we ook vlotter communiceren.”

Volledig scherm Openklasdag in basisschool ’t Kasteeltje in Puurs © David Legreve

“Tijdens de coronacrisis was het echter moeilijk om dit soort contact te leggen, we zijn maar wat blij dat het nu wél weer kan. Daarom organiseren we, samen met onze oudervereniging, de komende weken verschillende activiteiten waarop ouders, grootouders en meer welkom zijn.

Betrokken voelen

“We gingen van start met een openklasdag voor ouders, zodat zij de kinderen konden zien leren en spelen in hun dagelijkse omgeving. Begin juni organiseren we ’s avonds een blotevoetenpad-tuinfeest, met een kampvuur, bakwedstrijd en meer … Ouders die niet aanwezig kunnen zijn op onze activiteiten, geven we graag op een ander moment een rondleiding. We merken immers dat kinderen beter leren en met meer plezier naar school gaan wanneer hun ouders zich betrokken voelen.”

Volledig scherm Openklasdag in basisschool ’t Kasteeltje in Puurs © David Legreve

Volledig scherm Openklasdag in basisschool ’t Kasteeltje in Puurs © David Legreve