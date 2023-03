Basisschool Sint-Carolus kan eindelijk uitbreiden: “Familieheem maakt plaats voor polyvalente zaal, woningen, parking en groen.”

Puurs-Sint-Amands Carolus­school krijgt nieuwe turnzaal en klasloka­len: “Uitbrei­ding met grootste respect voor Lourdes­grot”

Basisschool Sint-Carolus in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) gaat uitbreiden. “We bouwen samen met de school een nieuwe turnzaal en twee klaslokalen. Op het schooldomein is echter geen plaats meer, daarom werken we op het naastliggende perceel. De Lourdesgrot blijft bewaard, we gaan de omgeving zelfs opwaarderen”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).