Basisschool De Schorre doopt nieuwe buitenschoolse opvang ‘BODS’

“We kregen van heel wat ouders de vraag of het mogelijk zou zijn om hun kinderen voor en na de schooluren op dezelfde locatie op te vangen. Het resultaat is BODS, onze gloednieuwe buitenschoolse kinderopvang, die op 1 september van start ging”, zegt directeur van De Schorre Katleen Michiels.

Vertrouwde omgeving

“De kleintjes voelen zich hier meteen thuis, omdat ze omringd worden door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving. De kinderen worden opgevangen door Nancy De Hertogh, die meteen ook onderhoudsmedewerker is op school en ’s middags toezicht houdt in de eetzaal van de kleuters. Ook voor de peuters die de overstap maken van het kinderdagverblijf naar de kleuterschool, verlaagt BODS de drempel.”

Stemronde

“Omdat Buitenschoolse Opvang De Schorre een mond vol is, vroegen we aan de leerlingen om na te denken over een gepaste naam. We kregen een 40-tal suggesties, en onze school selecteerde 3 namen. Na een stemronde werd ‘BODS’ de winnaar, en we bedachten bij die naam meteen ook een leuk logo. Dat alles werd donderdag gevierd met een glaasje fruitsap en een kleine attentie voor de kinderen.”