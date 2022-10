Basisscholen starten met huiswerkbegeleiding: “Heel wat kinderen hebben nood aan extra hulp”

Puurs-Sint-AmandsDe gemeente Puurs-Sint-Amands en de lokale lagere scholen lanceren deze maand een nieuw project rond huiswerkbegeleiding. “We merken dat heel wat leerlingen nood hebben aan extra ondersteuning. In hun gezinnen is de afstand tussen school en thuis erg groot, en deze kinderen nu helpen geeft hen betere toekomstkansen”, zegt maatschappelijk werker Esther Van den Bossche.

“We weten allemaal dat onderwijs is een belangrijke hefboom is om kinderen betere toekomstkansen te geven. Maar in sommige gezinnen is de afstand tussen de thuissituatie en de school veel groter dan elders. We merkten dit zeker tijdens de Covid-19-pandemie, en zo groeide het idee om voor bepaalde leerlingen ook buiten de schooluren voor de nodige ondersteuning te zorgen.”

Leren leren

“Kinderen die er nood aan hebben, krijgen vanaf 17 oktober elke week een uurtje huiswerkbegeleiding, net na de schooluren en op de eigen school. Zo blijft iedereen in een comfortabele en gekende omgeving. We gaan voor inhoudelijke hulp bij specifieke vakken, maar helpen de kinderen ook met het ‘leren leren’ als voorbereiding op de middelbare school.”

Meer dan 100

“Alle kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar van de scholen van Puurs-Sint-Amands kunnen huiswerkbegeleiding krijgen van de externe huiswerkorganisatie waar we mee samenwerken. Het zijn de zorgcoördinatoren die helpen bij de selectie van de leerlingen, we gaan al meteen van start met meer dan 100 leerlingen. Het project werd ook door de ouders erg goed onthaald: bijna alle kinderen die in aanmerking kwamen, gaan deelnemen.”

Armoedebestrijding

“Dit project is mogelijk dankzij de steun die we krijgen van de Nationale Loterij, die mee de schouders zet onder projecten rond armoedebestrijding en sociale inclusie. Van huiswerkbegeleiding is immers gebleken dat deze zorgt voor een positieve leerattitude en groeiend zelfvertrouwen, minder schoolverzuim en vervroegde schoolverlating, minder jeugddelinquentie en minder sociale uitsluiting en achterstelling.”

