Bart Kaëll sluit ‘Zomer van Puurs-Sint-Amands’ af met optreden op de Kaai in Sint-Amands

Mechelen ’t Korenveld maakte plaats voor restaurant en bar Nayaa: “Brengen iets nieuws in Dijlestad”

Drie maanden nadat André Segers en Christel Leemans de deuren van ’t Korenveld achter zich dichttrokken, kan je opnieuw tafelen in Korenmarkt 20. De ‘zussen’ Neha, Sbita en Tek openden er restaurant en bar Nayaa, letterlijk ‘iets nieuws’ in hun moedertaal. Ze brengen er Europese keuken, maar ook gerechten uit hun geboorteland Nepal en dat is een unicum voor de Dijlestad.

13:57