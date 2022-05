Bakkerij A&B protesteert tegen verdwijnen van parkeerplaats: “Onze klanten zijn dupe van maatregelen fietszone”

Puurs-Sint-AmandsDe invoering van de fietszone in het centrum van Puurs (Puurs-Sint-Amands) wordt niet door iedereen positief onthaald. “Men schrapte onder andere de parkeerplaats pal voor onze deur in de Hoogstraat. Niemand begrijpt waarom, onze minder mobiele klanten kunnen hier plots niet meer terecht”, zegt Anke Haesaert van bakkerij A&B. Mobiliteitsschepen Alex Goethals (CD&V) stelt een compromis voor.

De gemeente Puurs-Sint-Amands voerde op maandag 2 mei een fietszone in Puurs-centrum in, een afgebakende zone waar voertuigen geen fietsers mogen inhalen en waar de maximale snelheid 30 kilometer per uur bedraagt. Om de fietszone mogelijk te maken, werden in de Hoogstraat enkele parkeerplaatsen geschrapt, waaronder ééntje pal voor bakkerij A&B.

Valpartijen

“Auto’s konden hier gedeeltelijk op straat parkeren, maar dat is volgens het gemeentebestuur niet veilig voor fietsers. Men beweert dat de straat op die manier te krap is voor tweewielers die uit de tegenovergestelde richting komen, met verschillende valpartijen tot gevolg. Daarom plaatste men bij de invoering van de fietszone bloembakken op deze parkeerplaatsen”, zegt Haesaert.

Volledig scherm De Gemeente Puurs-Sint-Amands installeert een fietszone in het kerngebied © David Legreve

“Het gevolg is dat onze klanten, die hier amper enkele minuten binnen moeten zijn om een brood of enkele koffiekoeken te kopen, nu een straat verderop moeten parkeren. De ene heeft te weinig tijd, de andere vindt het te ver omrijden, een derde is te slecht te been om die grotere afstand af te leggen. Er zijn, door het schrappen van die parkeerplaats, redenen genoeg om naar een andere bakker te rijden. Maar wij moeten toch niet de dupe worden van de invoering van de fietszone?”

Geen meerwaarde

“Natuurlijk willen ook wij dat iedereen veilig kan fietsen in Puurs, maar de parkeerplaats voor onze deur schrappen, is geen meerwaarde. Meteen na de plaatsing van de bloembakken, vonden er weer twee valpartijen plaats. Steeds gaat het om fietsers uit de tegenovergestelde richting die willen uitwijken wanneer er een wagen aankomt. Ze vallen telkens bij het oprijden van het voetpad aan de overkant van de Hoogstraat, en daar heeft deze ene parkeerplaats niets mee te maken.”

Files en frustraties

“Meer nog: de aanpassing zorgt net voor nog meer gevaarlijke situaties! Een postbode die pakjes kwam laden en lossen, kon zijn bestelwagen bijvoorbeeld niet meer parkeren. Hij stopte dan maar midden in de Hoogstraat, zette zijn vier richtingaanwijzers aan, en de achterliggende auto’s reden hem langs het voetpad voorbij. Een vrachtwagen heeft die ruimte niet, en zo ontstaan er weer files en frustraties.”

Volledig scherm Bart De Colvenaer en Anke Haesaert verliezen een parkeerplaats voor hun bakkerij in de Hoogstraat in Puurs © David Legreve

“We begrijpen dat deze fietszone voor sommige handelaars lastiger is dan voor anderen, maar we moeten nu eenmaal kiezen voor veiligheid. En volgens het studiebureau dat ons begeleidde, zijn die parkeerplaatsen in de Hoogstraat gevaarlijk binnen de nieuwe fietszone”, reageert mobiliteitsschepen Alex Goethals (CD&V).

Kortparkeren

“We gingen wel op zoek naar een alternatief voor onze handelaars, en hebben besloten om de parkeerplaatsen aan de dekenij, tegenover het gemeentehuis in de Hoogstraat, te gebruiken voor kortparkeren. We gaan niet wachten op de geplande evaluatie, maar willen deze week nog de nodige verkeersborden plaatsen. Deze parkings liggen niet pal voor de deur, maar wel op een haalbare wandelafstand van de winkels die zo’n parkeerplaats in de buurt het best kunnen gebruiken.”