Autoraam ingeslagen door dieven

In de Kleine Lei in Ruisbroek bij Puurs-Sint-Amands hebben dieven ingebroken in een personenwagen. Het voertuig stond geparkeerd op de oprit van een woning. Om in het voertuig te geraken werd er een raam ingeslagen. Eens in het voertuig werd de auto doorzocht. Er werd een portefeuille gestolen. Naast enkele identiteitsdocumenten en een bankkaart bestaat de buit ook nog uit een geldsom. De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart.