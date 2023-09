Auto en fietser botsen: vrouw (50) moet naar het ziekenhuis

Man moet geldboete bijna 500 euro betalen voor het rondrijden met ongekeurde wagen

Een geldboete van 480 euro. Dat is de beslissing van de Mechelse politierechter tegen een chauffeur uit Bornem. Hij werd begin juni 2022 aan de kant gezet voor een controle. Toen bleek dat zijn wagen niet was gekeurd. Omdat de man ook vier voorgaande veroordelingen door de politierechter had opgelopen, dagvaardde het parket hem. Het vorderde een geldboete van 480 euro. De verdediging had weinig in te brengen tegen de vordering van het parket. Die vroeg alsnog enige mildheid van de rechter. “Want mijn cliënt wist niet meer wanneer hij moest gaan voor de keuring. De uitnodiging lag nog in een andere auto die in beslag was genomen”, probeerde de advocate de politierechter te overtuigen. Die ging daar uiteindelijk niet op in.