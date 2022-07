Arkan opent deuren van eigen kapsalon op Botermarkt: “Droom die in vervulling gaat”

“Ik woon in Puurs, maar werkte jarenlang in een kapsalon in buurgemeente Bornem. Ik volgde geen opleiding tot kapper, maar heb alle kneepjes van het vak gaandeweg geleerd. Een eigen zaak opstarten was al veel langer mijn grote droom, maar de coronacrisis zorgde voor vertraging. Met de maatregelen achter de rug, ging ik op zoek naar het geschikte pand. Dat heb ik gevonden op de Botermarkt”, zegt Al Rikaby.