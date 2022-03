Anto Ciuca wordt nieuwe gemeenteraadslid voor Groen

Antoaneta ‘Anto’ Ciuca heeft Roemeense roots, woont al 25 jaar in Puurs-Sint-Amands, is gehuwd en heeft een zoon die studeert in Gent. Ze is deeltijds verpleegkundige in AZ Rivierenland in Bornem en zelfstandige doktersassistente. “Ik ben empathisch, gedreven en een eeuwige optimist. Daarom wil ik graag bijdragen aan een betere en gezondere wereld voor de huidige en de volgende generaties. Daarom ga ik met veel goesting deze uitdaging aan”, klinkt het.