59-jarige vrouw naar ziekenhuis na aanrijding

TROTS OP EIGEN STREEK. Een regen van kippenpo­ten, en daar moeten buiten­staan­ders afblijven: “Ze hebben ons eens gekopieerd. Eén keer”

‘Iets’ uit het raam gooien, naar de wachtende menigte. We doen het op heel wat plaatsen met paaseieren, of met een lokaal gebak. “Willen wij ook”, dachten ze dik veertig jaar geleden in Londerzeel. En gezien de inwoners daar een band met kippen hebben, werden het — jawel — kippenpoten. Klinkt als iets waar u uw handen af zou houden? U bent alleen, getuige het jaarlijkse gegraai door jong en oud in september. Maar waarom?