51ste editie van Oppuurse Jaarmarkt Mosselfeesten

Mechelen De Met maakt plaats voor Bier Central: “The Place to Beer”

De bekende horecazaak De Met op de Grote Markt van Mechelen wordt een Bier Central. Bedoeling is tegen de eindejaarsfeesten te openen. Bijzonder is dat de zaak evenveel bieren zal tellen als er dagen in een jaar zijn. Voor het aangrenzende Ankercafé loopt een zoektocht naar een uitbater.

12 augustus