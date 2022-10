4 sites met verhoogde risico op PFOS-vervuiling in Puurs-Sint-Amands: “Even geen grondwater gebruiken”

Boom Wuivend Riet brengt theater­voor­stel­ling over borstkan­ker

Theatergezelschap Wuivend Riet speelt op woensdag 5 oktober de voorstelling ‘Chemodag is de beste dag van de week’ in de Schouwburg. Deze voorstelling rond borstkanker wordt georganiseerd in het kader van de maand van het bevolkingsonderzoek voor borstkanker en is een samenwerking tussen CC De Steiger en AZ Rivierenland.

3 oktober