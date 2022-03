176 steden en gemeenten ondertekenen ‘Bomencharter Vlaanderen’: Puurse Kloostertuin krijgt symbolische klimaatboom

Mechelen Emmaüs opent nieuwe vleugel voor De Zonnebloem: “Plaats voor nog meer kindjes”

Een nieuwe vleugel voor kinderdagverblijf De Zonnebloem is al een tijdje in gebruik, maar vrijdagavond vond ook de feestelijke opening plaats. Het opvanginitiatief aan AZ Sint-Maarten in Mechelen biedt nu plaats aan 101 kindjes en er is ruimte voor nog meer.

11 maart